Экономика

Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года

Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше III–IV квартала 2024 года. Таким прогнозом поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) продержится до конца 2024 года.

«Мы полагаем, что на повышении ставки до 16%, состоявшемся 15 декабря 2023 года, цикл ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ завершился. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в начале 2024 года возможно, если продолжится рост устойчивых компонентов цен на товары и услуги», — уточнила Григорьева в интервью «Известиям».

По ее словам, среди факторов, которые, скорее всего, приведут к снижению ставки — замедление роста цен, сокращение трат из бюджета, стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, а также стабилизация мировой экономики.

Важно, что наиболее существенным драйвером жесткой ДКП выступает продолжающаяся мягкая государственная бюджетная политика. Она сопровождается существенным увеличением спроса в промышленности (в первую очередь, в обрабатывающих отраслях) за счет госбюджета. Высокая ключевая ставка в таких условиях становится неизбежной, так как для обеспечения финансовой стабильности мягкая бюджетная политика должна компенсироваться жесткой ДКП и наоборот, пояснила гендиректор НРА.