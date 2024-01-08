Экономика

Вложения в биткоин оказались самыми прибыльными в 2023 году

Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%, следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тысяч рублей можно было получить доход в 176,4 тысячи рублей (то есть всего на счете могло бы оказаться 276,4 тысячи рублей) после уплаты подоходного налога.

«При отсутствии негативного фона на мировых финансовых рынках, думаю, можно говорить о достижении ценой биткоина отметки в $100 тысяч к концу года», — предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Вторым по доходности финансовым инструментом, показавшим хороший рост в 2023-м году, оказались американские акции, доступные российским инвесторам через биржевые квазиинструменты, сообщили в FinExpertiza. Прибыль фондов, привязанных к индексу S&P 500 (отражает капитализацию крупнейших публичных компаний США), за 12 месяцев составила 56,7% после налогообложения, пишут «Известия».

При этом российские акции за 2023 год показали полуторакратный рост — их доходность после вычета налогов составила 46%, добавили в FinExpertiza.

Участники рынка позитивно смотрят на российский рынок ценных бумаг. По акциям отдельных компаний, таких как TCS Group (холдинг Тинькофф), «Яндекс» и «Мечел» (металлургическая компания), есть потенциал роста выше 60%, сообщили в «БКС Мир инвестиций».

В целом индекс Мосбиржи за год вырастет лишь на 10% без учета выплаты дивидендов, ожидают в ФГ «Финам». На показатель повлияет снижение притока средств частных инвесторов на фондовый рынок из-за высоких ставок по вкладам, пояснил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.