Экономика

Россия вошла в топ-5 поставщиков товаров в Бразилию

Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, следует из расчетов по данным бразильской статслужбы.

Бразилия в прошлом году нарастила импорт российских товаров на 27% - до рекордных 10 миллиардов долларов. Это позволило России подняться на одну позицию и стать пятым крупнейшим поставщиком продукции в южноамериканскую страну, пишет РИА Новости.

Лидерство шестой год подряд сохраняет Китай, хотя его поставки сократились на 12,5% - до 53,2 миллиарда долларов. Американский импорт уменьшился за прошлый год сразу на четверть - до 38 миллиардов долларов, при этом страна осталась вторым крупнейшим экспортером продукции в Бразилию.

Германия поднялась на третье место с четвертого на фоне роста своего экспорта почти на 3% - до 13,1 миллиарда долларов. А вот Аргентина стала четвертой после того, как ее экспорт опустился на 8%, до 12 миллиардов долларов.

В десятку крупнейших экспортеров по итогам 2023 года также входят Индия (снижение на 22%, до 6,9 миллиарда долларов), Италия (рост на 5%, до 5,9 миллиарда долларов), Мексика (рост на 5%, до 5,54 миллиарда долларов), Франция (рост на 11%, до 5,5 миллиарда долларов) и Япония (снижение на 3%, до 5,1 миллиарда долларов).

За прошлый год Бразилия сократила импорт товаров на 12% - до 240,8 миллиарда долларов, а экспорт товаров увеличился на 2% - до 339,7 миллиарда долларов. В результате торговый профицит Бразилии увеличился в 1,6 раза, до рекордных 98,9 миллиарда долларов.