Поставки пива из недружественных стран хотят запретить в России

Импортное пиво и пивные напитки предлагают включить в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из недружественных стран: США, государств Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии. Такое обращение председателю кабмина Михаилу Мишустину направил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
Свои действия он объясняет тем, что лидерами экспорта в РФ в 2023 году стала Германия, которая активно поставляет оружие на Украину, а также Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию, пишут «Известия».
В 2022–2023 годах на Германию пришлось более трети всего импорта пива в Россию, писали СМИ. При этом в прошлом году, по сравнению с 2022-м, объем поставок из ФРГ вырос на 32% до $96 млн, а доля страны в общем объеме импорта в РФ увеличилась на 4,7%. На втором месте оказалась Литва, на которую в 2023 году пришлось чуть более 15% всех поставок — на $36,5 млн. Ее экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос в 1,9 раза. Третье место заняла Латвия. Она нарастила поставки почти в четыре раза — до $34,4 млн. Кроме того, вдвое вырос экспорт из Польши — до $5,3 млн.
В связи с этим в письме депутат просит рассмотреть возможность дополнения перечня пивной продукцией.