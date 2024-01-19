Экономика

ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым

В конце 2023 года в ходе встречи представителей компаний химической промышленности с заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым ГК «Титан» представила свои разработки и подвела итоги работы Группы компаний в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: ГК «Титан»

Компании отрасли продемонстрировали Денису Мантурову свои продукты, многие из которых были созданы при поддержке Минпромторга России. По данным Министерства, общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей.

«Общий объем инвестиций в основной капитал химических компаний в 2023 году почти в два раза превысил уровень 2020 года. Мы видим стабильный рост потребления продукции химического комплекса со стороны различных отраслей. По итогам года мы ожидаем показатель на уровне 8,3 трлн рублей, что на 11,5% больше прошлого года. Российскими химиками ведется огромная работа. Сегодня компании представили лишь её часть. Все больше российских компаний запускают производство на основе собственных технологий и разработок, что однозначно укрепляет технологический суверенитет химического комплекса и отечественной промышленности в целом», - сказал заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Производство продукции ГК «Титан» в 2023 году выросло более чем на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 780 тыс. тонн. За это время были введены в эксплуатацию новые производственные мощности и налажен выпуск важнейшей для обеспечения технологического суверенитета России химической продукции.

В 2023 году в Омске на площадке завода «Омский каучук» дан старт строительству промышленного производства полиизобутилена, которое позволит исключить зависимость страны от поставок этой продукции из-за рубежа, а также комплексному проекту ЭП-600 по производству и переработке олефинов, имеющих критическое значение для микроэлектронной, парфюмерно-косметической, фармацевтической, текстильной и автомобильной отраслей промышленности. На мощностях завода также запущено модернизированное производство бутана нормального технического, что позволило снизить зависимость предприятия от внешних поставок сырья для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

В Дзержинске Нижегородской области Группа компаний приступила к строительству завода силикагелей и силиказолей. Эта продукция включена Минпромторгом России в перечень приоритетных продуктов, которые оказывают комплексное влияние на развитие 13 отраслей экономики и более 30 направлений производства.

В 2024 году компания планирует запустить в работу Центр микрофлюидных технологий в Москве, нацеленный на производство микрофлюидного оборудования для создания мало- и среднетоннажной химии. Микрофлюидные чипы, в которых по узким каналам движутся крошечные капли жидкости, позволяют производить высокотехнологичную продукцию для медицины, фармацевтики, химической промышленности и других сфер. Основным преимуществом микрофлюидного синтеза считается легкость в использовании и масштабировании, что позволяет быстро переходить от лабораторных исследований к промышленному производству, значительно сокращая время и затраты.

«2023 год стал для компании весьма продуктивным – мы смогли существенно нарастить производство и приступили к реализации новых инвестиционных проектов. В 2024 году перед нами стоят еще более масштабные и амбициозные задачи: расширение производственных мощностей, реализация новых импортозамещающих проектов, дальнейшая модернизация действующего технологического оборудования. Мы продолжаем уделять пристальное внимание качеству выпускаемой продукции и новым рынкам сбыта», - отметила генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.