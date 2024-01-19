Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
влиятельная сотня
новое поколение сето
коронные фразы
как пользоваться газом
«Истфакт»: Малый Сталинград
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Два хита псковской кухни
«обратный отсчет» с губернатором
2023 полититоги
«Зенча-Псков» кто там?
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Экономика 19.01.2024 11:000 Ярлык на великое сомнение 19.01.2024 11:000 Ярлык на великое сомнение 19.01.2024 10:420 ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым 19.01.2024 07:000 Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году 18.01.2024 20:200 Перелет в экономклассе для псковичей подорожал на 6% 18.01.2024 15:580 Туалетная бумага и шампунь стали дороже в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 14.01.2024 13:360 Еще с тремя бойцами спецоперации простились в Псковской области 13.01.2024 11:400 Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград 16.01.2024 07:181 Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку 12.01.2024 11:032 Догхантеры разбрасывают в Пскове смертельно опасную для собак курятину 17.01.2024 22:201 Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым

19.01.2024 10:42|Псков

В конце 2023 года в ходе встречи представителей компаний химической промышленности с заместителем председателя правительства Российской Федерации – министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым ГК «Титан» представила свои разработки и подвела итоги работы Группы компаний в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: ГК «Титан»

Компании отрасли продемонстрировали Денису Мантурову свои продукты, многие из которых были созданы при поддержке Минпромторга России. По данным Министерства, общий объем государственной поддержки организациям химического комплекса в 2023 году составил порядка 30 млрд рублей.

«Общий объем инвестиций в основной капитал химических компаний в 2023 году почти в два раза превысил уровень 2020 года. Мы видим стабильный рост потребления продукции химического комплекса со стороны различных отраслей. По итогам года мы ожидаем показатель на уровне 8,3 трлн рублей, что на 11,5% больше прошлого года. Российскими химиками ведется огромная работа. Сегодня компании представили лишь её часть. Все больше российских компаний запускают производство на основе собственных технологий и разработок, что однозначно укрепляет технологический суверенитет химического комплекса и отечественной промышленности в целом», - сказал заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Производство продукции ГК «Титан» в 2023 году выросло более чем на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 780 тыс. тонн. За это время были введены в эксплуатацию новые производственные мощности и налажен выпуск важнейшей для обеспечения технологического суверенитета России химической продукции.

В 2023 году в Омске на площадке завода «Омский каучук» дан старт строительству промышленного производства полиизобутилена, которое позволит исключить зависимость страны от поставок этой продукции из-за рубежа, а также комплексному проекту ЭП-600 по производству и переработке олефинов, имеющих критическое значение для микроэлектронной, парфюмерно-косметической, фармацевтической, текстильной и автомобильной отраслей промышленности. На мощностях завода также запущено модернизированное производство бутана нормального технического, что позволило снизить зависимость предприятия от внешних поставок сырья для производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ).

В Дзержинске Нижегородской области Группа компаний приступила к строительству завода силикагелей и силиказолей. Эта продукция включена Минпромторгом России в перечень приоритетных продуктов, которые оказывают комплексное влияние на развитие 13 отраслей экономики и более 30 направлений производства.

В 2024 году компания планирует запустить в работу Центр микрофлюидных технологий в Москве, нацеленный на производство микрофлюидного оборудования для создания мало- и среднетоннажной химии. Микрофлюидные чипы, в которых по узким каналам движутся крошечные капли жидкости, позволяют производить высокотехнологичную продукцию для медицины, фармацевтики, химической промышленности и других сфер. Основным преимуществом микрофлюидного синтеза считается легкость в использовании и масштабировании, что позволяет быстро переходить от лабораторных исследований к промышленному производству, значительно сокращая время и затраты.

«2023 год стал для компании весьма продуктивным – мы смогли существенно нарастить производство и приступили к реализации новых инвестиционных проектов. В 2024 году перед нами стоят еще более масштабные и амбициозные задачи: расширение производственных мощностей, реализация новых импортозамещающих проектов, дальнейшая модернизация действующего технологического оборудования. Мы продолжаем уделять пристальное внимание качеству выпускаемой продукции и новым рынкам сбыта», - отметила генеральный директор ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 145 человек
19.01.2024, 11:400 «Подстрочник»: «Мой не мой» - как бытовая комедия превращается в криминальную драму 19.01.2024, 11:360 Владеющими нейросетями сотрудникам готовы платить больше 11% компаний - опрос 19.01.2024, 11:200 Около 350 человек приняли участие в крещенском купании в Великих Луках 19.01.2024, 11:140 «Песни наших родителей» прозвучат в Пскове в исполнении хора Сретенского монастыря
19.01.2024, 11:000 Ярлык на великое сомнение 19.01.2024, 10:540 «Хайпожоры»: Ожидания от 2024-го, нулевая терпимость и эхо мусорного скандала 19.01.2024, 10:480 Псковский зооволонтер просит помочь оставшемуся без хозяина кошачьему приюту в Смоленске 19.01.2024, 10:460 Строительную компанию наказали в Пскове за нарушение правил безопасности
19.01.2024, 10:420 ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым 19.01.2024, 10:360 Псковским семьям одобрили почти 7 тысяч распоряжений материнским капиталом в прошлом году 19.01.2024, 10:181 Почти 20 ДТП с техническими повреждениями оформила Госавтоинспекция в Пскове за день 19.01.2024, 10:080 Жилой дом горел в Бежаницах 
19.01.2024, 10:031 Названы три фактора, при совпадении которых цены на автомобили начнут снижаться 19.01.2024, 09:490 На краже еды попался мужчина в Великих Луках 19.01.2024, 09:400 Две псковички случайно дали доступ к личным данным позвонившим им незнакомцам 19.01.2024, 09:300 Свинский подход
19.01.2024, 09:230 В России планируют защитить права еще не родившихся детей участников СВО при распределении страховых выплат 19.01.2024, 09:150 Количество пиратского контента в сети выросло вдвое в 2023 году 19.01.2024, 09:000 Активисты отловили «Хатико» в Приморье 19.01.2024, 08:470 Красные ковровые дорожки постелили у иордани в Пушкинских Горах
19.01.2024, 08:331 Псковичка перевела мошенникам 60 тысяч рублей, отправляя их коллеге 19.01.2024, 08:210 Сбербанк открыл головное отделение в Крыму 19.01.2024, 08:050 Врач назвал три причины ранней седины 19.01.2024, 07:440 Россияне смогут проверять украшения на подделку в магазинах
19.01.2024, 07:220 Крещение празднуют православные 19 января 19.01.2024, 07:000 Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году 18.01.2024, 23:171 Крещенские купания начались на реке Великой в Пскове. ФОТО 18.01.2024, 22:000 Общественники проверили условия содержания в псковском СИЗО
18.01.2024, 21:421 Директора псковской спортшколы «Олимп» наказали за нецелевое использование бюджета 18.01.2024, 21:400 Закон о компенсации за невыплату заработной платы приняли в Госдуме  18.01.2024, 21:340 Женская команда Псковской области одержала победу в чемпионате России по стрельбе из блочного лука 18.01.2024, 21:200 Ведущие тревел-шоу «Поехали!» посетили креативное пространство в Великих Луках
18.01.2024, 21:200 Спор о социальной выплате медикам отстояли псковские профсоюзы в суде 18.01.2024, 21:130 Еще четырех волков добыли охотники в Дедовичском районе 18.01.2024, 21:001 Казахстан рассмотрит просьбу России увеличить поставки куриных яиц 18.01.2024, 20:400 Детскую программу с оркестром организуют в псковской филармонии 8 февраля
18.01.2024, 20:200 Перелет в экономклассе для псковичей подорожал на 6% 18.01.2024, 20:110 Участники блокады Ленинграда из Псковской области получат единовременную выплату 18.01.2024, 20:000 Обучение в вузах МВД обсудили полицейские со школьниками в Великих Луках 18.01.2024, 19:500 Конституционный суд разрешил родителям использовать программы контроля на телефонах детей
18.01.2024, 19:400 Семейная династия Герасимовых представит Псковскую область на форуме «Родные — любимые» 18.01.2024, 19:300 Региональная акция «Культурные выходные» в 2023 году охватила более 10 тысяч жителей Псковской области 18.01.2024, 19:200 Соревнования по лыжным гонкам пройдут под Псковом 21 января  18.01.2024, 19:000 Праздник зимы проведут для молодежи в Пскове
18.01.2024, 18:550 Псковская полиция обеспечит безопасность горожан во время Крещения 18.01.2024, 18:450 Почти 300 детей-сирот получили новогодние подарки благодаря работе Псковского отделения детского фонда 18.01.2024, 18:360 Псковича осудили за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации 18.01.2024, 18:270 Как выглядели древние псковичи, смогут узнать жители города
18.01.2024, 18:262 «Поэт и правдоруб»: Если взять один кирпич, мало толку в нём. ВИДЕО 18.01.2024, 18:150 Мошенники заблокировали учетные записи псковичей на сайте госуслуг 18.01.2024, 18:150 Игорь Иванов: Мы рады приветствовать Запорожские профсоюзы в составе ФНПР 18.01.2024, 18:060 Помощь жителям новых регионов в прошлом году оказывали 16 псковских медиков
18.01.2024, 18:031 На фиктивной регистрации граждан Египта попался мужчина в Псковском районе 18.01.2024, 18:010 Около 40% псковичей теряют рабочие данные, переходя по фишинговым ссылкам  18.01.2024, 18:000 День студента отметят в Псковском музее-заповеднике 18.01.2024, 17:530 Вопросы правовой и социальной защиты военнослужащих обсудил Дмитрий Шахов в Петербурге
18.01.2024, 17:410 «Дневной дозор»: нужно ли дотировать авиаперелеты в Псковской области? 18.01.2024, 17:270 Ранее судимый мужчина с ножом ограбил пенсионера в Великих Луках 18.01.2024, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 января 18.01.2024, 17:153 Псковский вездеход «Тактик» покорил участников выставки «Россия» в День машиностроения
18.01.2024, 17:070 Чемпион Европы провел встречу с борцами в Пскове. ФОТО 18.01.2024, 17:020 Презентован новый Samsung Galaxy S24 18.01.2024, 16:580 «Великолукский мясокомбинат» обязали выплачивать деньги на содержание двух детей после смертельного ДТП 18.01.2024, 16:560 «Дневник выборов-2024»: Предвыборный соцопрос и обзор кандидатов в президенты. ВИДЕО
18.01.2024, 16:510 Декабрь поставил рекорд по числу опасных природных явлений в России 18.01.2024, 16:312 Иордань в карьере Выбуты установили в Псковском районе. ФОТО 18.01.2024, 16:301 Голос улиц: Нужно ли общественное наблюдение на выборах? 18.01.2024, 16:261 Большая пробка образовалась в результате аварии на Ольгинском мосту в Пскове
18.01.2024, 16:122 «Ни разу не пожалел, что приехал сюда»: как переводчик из Ростова стал крестьянином с хутора под Псковом 18.01.2024, 16:082 Сложно сказать, кто займет второе место на выборах президента — Илья Стрелков 18.01.2024, 15:580 Туалетная бумага и шампунь стали дороже в Псковской области 18.01.2024, 15:510 Крещение Господне: история праздника и традиции
18.01.2024, 15:490 Опубликована программа концерта в исполнении псковского оркестра «Россия – навсегда великая страна» 18.01.2024, 15:421 Илья Стрелков: Агитмашина ЛДПР на выборах работает сильно 18.01.2024, 15:400 Уникальные цифровые проекты представила Псковская область на выставке «Россия» 18.01.2024, 15:335 В начале 6-го года мусорной реформы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru