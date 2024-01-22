Экономика

«Кузница»: Инвестиции – что это такое в современной действительности? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

В последнее время слово «инвестиции» мы слышим очень часто. Однако для большого числа людей это такое же абстрактное понятие, как если бы мы говорили про Туманность Андромеды. С одной стороны, понятно: инвестиция – это вложение. Например, средств для развития производства с целью извлечения прибыли. Мы слышим: «В нашей области проводится большая работа с инвесторами», но в чем она заключается и каков ее результат, непонятно. Для инвесторов у нас создана целая зона – «Моглино». Это своего рода инкубатор для производственников с особыми условиями. Но когда же мы увидим результат? Хороший вопрос. Что сейчас является привлекательным полем деятельности для инвесторов? Идут ли они в реальный сектор экономики и в районы Псковской области? Чем долгие инвестиции отличаются от коротких? И чем реально правительство региона поддерживает инвесторов? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с председателем регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым и другими экспертами.