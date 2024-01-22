Экономика

Создана первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП

На МСП.РФ с сегодняшнего дня официально работает сервис-агрегатор с информацией о доступном имуществе различных форм собственности для предпринимателей — «Имущество для бизнеса». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Если раньше узнать такую информацию можно было только в МФЦ или заказав специальную выписку через «Госуслуги», то теперь все в одном месте.

В общей базе сейчас более 48 тысяч свободных объектов, и она постоянно мониторится и дополняется информацией из 85 регионов и более чем 7,5 тысячи муниципальных образований.

Отдельно создан специальный раздел с участками и помещениями, подходящими для турбизнеса. Сейчас таких объектов более 300.

С помощью сервиса можно найти офисное помещение, площадку для производства или земельный участок. Поиск работает по всем регионам. Плюс есть специальный фильтр, позволяющий подобрать недвижимость на льготных условиях.

Разбираться, на какой площадке пройдут торги и где искать владельца, — не нужно. Необходимые ссылки и контакты есть у каждого предложения.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.