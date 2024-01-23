Экономика

Проект об отмене НДФЛ для многодетных внесли в Госдуму

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для многодетных семей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Проект в ГД внесли лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, кандидат на выборы президента РФ от КПРФ и депутат ГД Николай Харитонов, а также, в частности, депутаты Нина Останина, Юрий Афонин, Николай Коломейцев, пишет РИА Новости.

«Согласно данным Минтруда России, на сегодняшний день в нашей стране проживает около 2 миллионов 300 тысяч многодетных семей. Мы считаем, что такое число недостаточно и необходимо переходить к практическим мерам стимулирования и поддержки. Одной из таких мер может стать отмена обязанности по уплате налога на доходы физических лиц для граждан Российской Федерации, имеющих статус многодетных на период действия данного статуса», - сказано в пояснительной записке к проекту.