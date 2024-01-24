Экономика

Об опасности диоксида серы в сухофруктах предупредил эксперт

Сухофрукты обычно обрабатывают диоксидом серы (Е220) для уничтожения микробов и сохранения цвета продукта. Как это делается, рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Берется серная шашка, поджигается и кладется в тот же бокс, где поставлены поддоны с курагой или черносливом. Этот бокс закрывается, и дальше сера окутывает сухофрукты, впитывается в них, создавая определенный слой, задача которого – бороться с микробами и плесенью. И есть у диоксида серы еще одно позитивное действие, ради которого его применяют: сухофрукты (после обработки этим веществом, – ред.) не темнеют. Если вы видите светлую, яркую, оранжевую курагу, то можете не сомневаться, что она была обработана диоксидом серы», – пояснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.

По его словам, Е220 – безопасный для большинства людей консервант.

«Это разрешенная пищевая добавка, она считается безопасной. Но нюанс состоит в том, что разные люди имеют к ней разную чувствительность. Есть люди с бронхиальной астмой, которые реагируют даже на небольшие дозы диоксида серы. А у детей даже небольшое его количество может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Но подавляющее большинство людей может спокойно есть сухофрукты с диоксидом серы», – уверен Сергей Малоземов.

Если наличие консерванта в кураге или черносливе вас все же смущает, есть простой способ снизить его концентрацию, добавил эксперт.

«Надо взять себе за правило мыть сухофрукты горячей водой. Вода размягчает сам фрукт и позволяет смыть не только слой диоксида серы, но и остальные загрязнители. Мы тестировали смесь сухофруктов для варки компотов. И это был тихий ужас, сколько мы там всего нашли: разные микробные загрязнители, плесень, были даже насекомые. Можно замочить сухофрукты на полчаса, чтобы они полежали, отмокли, потом потереть их и помыть под горячим краном», – порекомендовал Сергей Малоземов.