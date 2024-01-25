Экономика

Минсельхоз заявил о стабильности цен на мясное сырье для производства кормов для животных

Объем производства кормов для домашних животных в России обеспечивает основную часть внутренних потребностей страны, цены производителей на мясное сырье для производства кормов стабильны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«Производство кормов для домашних животных в нашей стране сохраняется на высоком уровне. За 11 месяцев 2023 года было выпущено более 1,25 млн тонн продукции, что примерно соответствует показателю аналогичного периода 2022 года. Такие объемы не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать корма для животных в другие страны», - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, цены производителей на мясное сырье для производства корма для животных в последнее время демонстрируют стабильность. Так, стоимость говядины за месяц практически не изменилась (рост на 0,7%), тогда как мясо кур и свинина подешевели на 4% и 4,4% соответственно, пишет ТАСС.

«Вместе с тем на себестоимость продукции влияют и другие факторы, такие как динамика цен на упаковку, тарифов на электроэнергию, транспортировку и другие составляющие», - отметил Минсельхоз.