Экономика

Кабмин ввел временные ограничения на ввоз семян из недружественных стран

Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте кабмина 30 января.

Ограничения продлятся до конца 2024 года. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свёклы.

Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объём составит 33,1 тыс. т. Он рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.