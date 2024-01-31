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Экономика

«Цементум» организовал совместную работу распределенной команды в облачных сервисах Яндекс 360 для бизнеса

31.01.2024 11:25|ПсковКомментариев: 0

«Цементум» — один из крупнейших производителей цемента в России — перевел деловые коммуникации в виртуальный офис Яндекс 360 для бизнеса. Облачная экосистема позволяет команде, распределенной по разным регионам страны, эффективно взаимодействовать, независимо от местоположения сотрудников. Более 1500 специалистов компании могут легко обмениваться информацией, проводить онлайн-совещания, работать над общими проектами и использовать виртуальные сервисы для хранения и обработки данных, находясь как на производственных площадках, так и в зоне добычи нерудных материалов.

До миграции в экосистему Яндекс 360 для бизнеса компания просчитывала разработку on-prem решения, но внутреннее исследование показало низкую рентабельность создания собственного продукта. Тогда начали анализировать существующие SaaS-решения на рынке и выбирать подходящее для достижения своих бизнес-целей. При выборе поставщика основной акцент делали на доступность корпоративных инструментов для выполнения рабочих задач в едином пространстве. В компании отмечают, что такой подход способствует повышению производительности и улучшению коммуникаций внутри команды.

«Создание собственной инфраструктуры — высокозатратная статья расходов: дорогостоящее оборудование, издержки на обслуживание и амортизацию, оплата работы IT-специалистов. Помимо больших затрат мы столкнулись со сложностями масштабирования решения. Компания развивается и нам нужна возможность быстро добавлять новых сотрудников на корпоративную платформу. Собственной инфраструктуре может не хватить гибкости, чтобы закрыть эту потребность. Мы начали искать облачное решение. Сравнили предложения рынка и практически сразу остановились на продукте Яндекс 360 для бизнеса. Облачная экосистема предоставляет все необходимые сервисы для коммуникаций в единой среде и отвечает нашему основному запросу», — комментирует Максим Стребков, начальник отдела поддержки пользователей и менеджер проекта по локализации сервисов совместной работы компании «Цементум».

Экосистема сервисов Яндекс 360 для бизнеса практически полностью закрыла потребность компании в рабочих инструментах. Команде не пришлось искать дополнительные продукты и покупать лицензии — все необходимые сервисы доступны в контуре одного решения. Сейчас сотрудники «Цементум» в бизнес-коммуникациях активно используют Почту для внутреннего и внешнего общения, Диск для хранения чертежей и топосъемки, Документы для структурирования файлов и работы с ними вместе с командой, Телемост для проведения видеовстреч с коллегами и партнерами.

«Использование инфраструктуры облачных сервисов позволяет компаниям избежать больших капитальных затрат на закупку и обслуживание собственного оборудования, сократить издержки на обновление и поддержку программного обеспечения – все эти задачи ложатся на поставщика облачных услуг. Кроме того, как правило, облачные решения предлагают гибкие тарифы, которые позволяют масштабировать количество пользователей и хранилище данных по мере необходимости. Тарифная политика Яндекс 360 для бизнеса создана с учетом потребностей и предпочтений клиентов и позволяет нашим заказчикам выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от их текущих необходимостей», — отмечает Александр Чеснавский, коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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