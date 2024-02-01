Экономика

Росстат сообщил о снижении производства сельхозпродукции в России

Производство продукции АПК в России в хозяйствах всех категорий в прошедшем году, по предварительным данным, снизилось в сопоставимых ценах на 0,3% по сравнению с годом ранее, следует из материалов Росстата.

В том числе выпуск продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий снизился на 1,1%, животноводческой продукции — вырос на 0,9%.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий выросло на 11,3% (в сопоставимых ценах). В 2021 году было зафиксировано снижение выпуска на 0,7%, в 2020 и 2019 году — рост на 1,3% и на 4,3% соответственно, пишет «Прайм».

Объем производства сельхозпродукции в фактически действовавших ценах в 2023 году предварительно снизился до 8,341 триллиона рублей с 8,563 триллиона (минус 2,6%): в частности, продукции растениеводства было произведено на 4,507 триллиона рублей (минус 8,9%), животноводства — на 3,835 триллиона (рост на 6%).