Эксперимент по маркировке консервов в России стартует 12 февраля

Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства.
Эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года, пишет РИА Новости.
В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.