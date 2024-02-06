Экономика

Эксперимент по маркировке консервов в России стартует 12 февраля

Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства.

«Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов», - говорится в документе.

Эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года, пишет РИА Новости.

В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.