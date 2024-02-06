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Экономика

Яблоки и апельсины могут подорожать в России из-за запрета на ввоз бананов

06.02.2024 13:07|ПсковКомментариев: 4

Рост цен на бананы в России может спровоцировать подорожание яблок и цитрусовых. Об этом сообщили эксперты из Российской ассоциации экспертов рынка ретейла и «Ягодного союза», комментируя решение Россельхознадзора о запрете на ввоз бананов от пяти поставщиков из Эквадора.

С 5 февраля Россельхознадзор решил приостановить ввоз в Россию бананов от пяти компаний-поставщиков из Эквадора.

«В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew) — Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора г-ну Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских экспортеров <...>, допустивших наибольшее количество нарушений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению некоторых СМИ и блогеров, такое решение стало ответом президенту страны Даниэлю Нобоа, заявившему в конце января, что Эквадор передаст США военную технику украинского и российского производства взамен на новую. Бананы — одна из основных статей эквадорского экспорта, а Россия — один из крупнейших их потребителей, поэтому «ответка» за слова действительно должна получиться ощутимой, пишет «Парламентская газета».

По словам председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, решение Россельхознадзора о приостановке лицензий стало для участников отрасли полной неожиданностью.

«Сейчас рынку надо возникшие вопросы как-то решать — договариваться с другими странами, искать других поставщиков и выстраивать новые логистические коридоры, — отметил эксперт. — И это все нужно сделать быстро, потому что только временной лаг на поставку бананов составляет 30-40 дней — это не считая переговорного процесса, заключения новых договоров и так далее».

Кое-что, конечно, осталось у ретейла в закромах, но надолго этого не хватит — максимум на те же 30 дней или чуть больше. Каких-то серьезных запасов бананов в России, объяснил Андрей Карпов, никогда не делали — в этом просто не было необходимости, да и портятся они быстро, даже несмотря на то, что поставляются на экспорт, как правило, еще зелеными, а дозревают при перевозке и на складах.

Прийти на помощь могут Китай и Индия, но и тут есть нюансы. По словам Андрея Карпова, Индия производит бананов в четыре раза больше, чем Эквадор. Однако там они — важный социальный продукт, один из неотъемлемых элементов повседневного рациона, поэтому львиная доля производства обслуживает внутренний рынок. Удастся ли в максимально сжатые сроки договориться с индийцами о переориентации поставок — вопрос пока открытый. К тому же новые экспортные каналы означают новые маршруты перевозки — а значит, индийские бананы, даже попади они на российские прилавки, в любом случае будут дороже.

«Я думаю, что цены могут подняться примерно до так называемого психологического порога — то есть где-то до 200 рублей за килограмм, — уточнил Андрей Карпов. — Как показывает практика, это та граница, до которой наши люди могут что-то покупать. Дальше уже есть риск столкнуться с падением спроса».

В «Ягодном союзе» и ИА FruitNews на перспективы бананового рынка в России смотрят более оптимистично. Директор агентства Ирина Козий отметила, что запрет Россельхознадзора — по крайней мере пока что — коснулся лишь пяти компаний-экспортеров.

«Этими пятью компаниями пул поставщиков не ограничивается, — отметила эксперт. — И если со стороны наших контролирующих ведомств не последует дальнейших, уже более масштабных ограничений, в нашем распоряжении останутся поставки от других экспортных организаций, которых достаточно много».

Тем не менее, по словам Ирины Козий, в период, когда рынок будет колебаться, цены на бананы все равно так или иначе поднимутся — но скорее из-за панических настроений и ажиотажа, а не в силу объективных причин или угрозы дефицита. Затем стоимость продукции нормализуется, установившись на уровне чуть выше текущего.

«Точно спрогнозировать этот момент достаточно сложно — он зависит от множества факторов, — однако, на мой взгляд, итоговое подорожание из-за ограничений будет не больше пяти-десяти процентов, — отметила директор ИА FruitNews. — Но при этом оно наложится на традиционное зимнее подорожание и последствия колебания курса валют — бананы ведь оплачиваются в долларах».

При этом из-за подорожания бананов в цене могут подпрыгнуть яблоки и цитрусовые. По словам экспертов, эти три категории всегда так или иначе конкурировали за потребителя и в целом занимали от двух третей до трех четвертей всего объема рынка фруктов. Поэтому, если Россельхознадзор решит расширить санкции против эквадорских поставщиков, может повториться недавняя ситуация с яйцами: не имея возможности покупать бананы, народ переключится на яблоки или апельсины, которые непременно подорожают из-за возросшего спроса.

«При этом если говорить о яблоках, то сейчас наши производители оказались в плюсе, потому что в продажу поступает урожай этого сезона, для которого все необходимое — от удобрений до упаковки — закупалось еще по старому курсу доллара, — подчеркивает Ирина Козий. — А вот когда придет пора новых закупок, которые будут привязаны уже к актуальному курсу, отечественные яблоки также будут расти в цене».

Теги: #яблоки #фрукты
Источник: Псковская Лента Новостей
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