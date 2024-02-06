Экономика

Минпросвещения предложили учить школьников финансовой грамотности

Министерству просвещения предложили учить школьников финансовой грамотности. Как полагает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чтобы получить навыки обращения с деньгами, нужны полноценные уроки.

Основам финансовой грамотности в российских школах учат в 1—9-х классах с сентября 2022 года. Эти занятия включены в курсы математики, информатики, окружающего мира и географии. В нынешнем учебном году это распространилось и на 10—11-е классы. Старшеклассники узнают о финансовом рынке, финансовых технологиях, налогах, причинах инфляции, бюджетном регулировании и многом другом на уроках обществознания. Для этого были внесены соответствующие изменения в федеральные образовательные стандарты, пишет «Парламентская газета».

Однако, как считает Анатолий Аксаков, в школах нужен отдельный предмет финансовой грамотности, так как сейчас знания у большинства россиян в этой сфере на довольно низком уровне. При этом случаев мошенничества, воровства, социальной инженерии, когда выманивают деньги у людей, в последнее время стало намного больше. Поэтому очень важно обучать финансовым знаниям со школьной скамьи и уделять этому достаточно времени, потому и нужен отдельный обязательный предмет, уверен депутат.

«Это позволит научить детей не только защищать свои финансы, но и учиться обращаться с деньгами, использовать их для своего благополучия. Это важно и будущему врачу, и учителю, и любому гуманитарию, и тем, кто будет заниматься бизнесом, финансами», — пояснил политик. Он сообщил, что направил письмо в Министерство просвещения с просьбой ввести в российских школах предмет финансовой грамотности с нового учебного года, но пока ответ не поступил.

Сейчас нужно внимательно посмотреть содержание параграфов в учебниках, где речь идет о финансах, считает член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. «Возможно, придется обновить содержание учебников. В последнее время появляются все новые мошеннические схемы, о которых надо знать», — сказала она. Также во время «разговоров о важном» и на классных часах можно говорить на финансовые темы с приглашением профильных специалистов, считает политик.

Отдельный предмет, наверное, утяжелит школьную программу, которая и так перегружена, полагает Тутова. А на уроках по имеющимся предметам, конечно, нужно уделять внимание теме денег, уверена она. «В старших классах есть профильное образование, и некоторые ребята выбирают экономический профиль. И здесь, наверное, можно было бы во внеурочной деятельности или как факультатив вводить блоки, курсы или элективы, чтобы давать больше знаний по этому направлению — финансовой грамотности, а вопрос об обязательном отдельном предмете для всех, наверное, поднимать не нужно», — подытожила парламентарий.