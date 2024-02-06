Экономика

Рост экономики РФ в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие

Рост экономики России в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие за исключением постковидного периода. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития РФ.

«По первой оценке Росстата, рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,6%, что выше большинства ожиданий. К уровню двухлетней давности показатель вырос на 2,3%. Рост экономики в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие (исключение только постковидный восстановительный рост в 2021 году)», - отмечается в обзоре.

Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России по итогам 2023 года достиг 3,6%. В IV квартале 2023 года рост ВВП составил 5,1%, а в декабре - 4,6%. Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году российский ВВП вырастет на 2,3%. ЦБ ожидает роста на 0,5-1,5%.