Экономика

Госдума узаконит использование цифровых активов в международных расчетах

В самое ближайшее время Госдума планирует принять законопроект об использовании для международных расчетов обеспеченных цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к зерну, золоту и т. д. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Ранее аналогичные новости поступили от турецких кредитных организаций. Однако и в Госдуме, и в экспертном сообществе никаких оснований для беспокойства по поводу дальнейших расчетов между Россией и КНР не видят, пишут «Известия».

«Никакие санкции не остановят расчеты российских компаний с китайскими контрагентами. Как это принято говорить, собаки лают, а караван идет. Да, возможно, с некоторыми китайскими банками, которые имеют большую долю взаиморасчетов с США, могут возникнуть сложности. Но остается много других кредитных организаций. А те банки, которые откажутся от расчетов с Россией, потеряют это направление», — заявил Аксаков.

По его словам, на случай возникновения сложностей в задачу властей входит создание механизма, который позволит их преодолеть. Так, сообщил депутат, в самое ближайшее время Госдума планирует принять законопроект о международных расчетах в обеспеченных цифровых финансовых активах. Они могут быть привязаны к золоту, зерну, пояснил Анатолий Аксаков. Он уточнил, что сейчас проект находится на стадии согласования.

Подобный инструмент может быть полезен в тех случаях, когда зарубежные банки хотят сделать сотрудничество с российской стороной полностью незаметным для американских финвластей. Тогда придется исключить платежи не только с помощью SWIFT, но и российской Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) и китайской CIPS, поскольку эти действия отражаются в отчетности.

По мнению председателя правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александра Линникова, в среднесрочной перспективе международные расчеты в ЦФА могут стать альтернативой системам передачи финсообщений.

Цифровые финансовые активы — это новый инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов (цифровой договор). Законодательство по ЦФА было принято в 2020 году, а выпуск начался в 2022-м. К ЦФА относят цифровые права, в которые могут включаться различные активы от долгов до драгметаллов.