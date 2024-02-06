Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об особенностях декларационной кампании-2024

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга об особенностях декларационной кампании-2024, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

В Псковской области в разгаре декларационная кампания, в ходе которой отдельные категории псковичей-налогоплательщиков обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Сделать они это должны до 2 мая 2024 года. Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова расскажет обо всех нюансах и особенностях кампании.

Какие категории граждан должны представить декларации о полученных в 2023 году доходах? Как и куда псковичи должны представить налоговые декларации? Есть ли какие-то новшества? Оказывают ли налоговые органы гражданам помощь по декларированию доходов?