Экономика

Как оформить налоговый вычет, объяснили псковичам

Каждый из тех, кто официально работает, имеет право на получение налогового вычета. Это возможность компенсировать часть своих расходов путём возврата ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, сообщила руководитель управления ФНС по Псковской области Анна Кутузова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 8 февраля.

Для получения налогового вычета гражданин обязательно должен официально работать и иметь возможность документально подтвердить свои расходы при заявлении соответствующих вычетов.

«Если вы оплачивали обучение, лечение, посещали фитнес-клуб, делали взносы на благотворительность, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, а также отчисляли деньги на накопительную часть трудовой пенсии, то вы можете оформить социальный налоговый вычет. Вот такой большой пул социальных вычетов», – сказала она.

При покупке жилья можно оформить оформить имущественный налоговый вычет.

«Если у вас есть дети или вы относитесь к отдельной категории граждан (ветеранам боевых действий, инвалидам с детства, Героям России, участникам боевых действий и т.д.), то можно получить стандартный вычет», – уточнила Анна Кутузова.

Основное правило при получении вычета – какую сумму заплатили в бюджет в качестве НДФЛ, столько можно и вернуть по вычету. Сумма возврата зависит также и от лимита вычета. Он установлен по каждому вычету. С помощью налогового вычета можно вернуть 13% от лимита. Исключение составляет вычет за дорогостоящее лечение. У него нет лимита, значит, вернуть можно 13% независимо от суммы затрат.

По словам Анны Кутузовой, самый распространенный способ - подача декларации. Надо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После их проверки государство вернет часть налогов. Или использовать упрощенный порядок, который предусматривает сокращенные сроки предоставления вычетов налогоплательщикам, имеющим личный кабинет на сайте ФНС России, и отсутствие необходимости представления в налоговые органы налоговой декларации формы 3-НДФЛ и подтверждающих право на вычет документов.

Упрощенный порядок действует для имущественных вычетов по расходам на покупку жилья и инвестиционного вычета по внесению денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. А с 2024 года — для социальных вычетов на лечение, обучение, спорт.