Экономика

Более миллиарда рублей вернули псковичам по налоговым декларациям

В 2023 году налогоплательщики в Псковской области предоставили более 38 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ с целью возврата НДФЛ. Об этом сообщила руководитель управления ФНС по Псковской области Анна Кутузова в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 8 февраля.

«Сумма налога к возврату по декларациям составила более 1,1 миллиарда рублей», – сказала Анна Кутузова.

В упрощённом порядке в 2023 году инвестиционные и имущественные налоговые вычеты получили 1,7 тысяч физических лиц на сумму более 80 миллионов рублей. Количество плательщиков, заявивших вычеты упрощённом порядке, по сравнению с 2022 увеличилось в 2,5 раза.