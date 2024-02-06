Экономика

В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов

В России локализовали производство всех массовых видов и форматов упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

«Россия полностью преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания. Все массовые виды и форматы упаковочных решений для молочной продукции, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы», — указали в организации на основании соответствующего исследования.

Одним из ключевых факторов стабилизации стала локализация по асептической упаковке, в том числе использующейся для детского питания и обеспечения удаленных регионов страны. Сейчас она производится на одной из крупнейших фабрик в Европе мощностью до пяти миллиардов упаковок в год, принадлежащей компании «Упаковочные системы», пишет РИА Новости.

При этом сохраняются точечные проблемы с отдельными сложными видами упаковки, но производители активно работают над их решением. Например, в России не выпускаются некоторые упаковочные решения (EcoLean, SIG, Tetra Top), а мощности по ламинированию картона пока не покрывают потребности рынка.

Между тем большинство российских производителей существенно нарастили объемы выпуска и реализуют или прорабатывают новые инвестиционные проекты («Упаковочные системы», Danaflex, «Ламбумиз», «Молопак» и другие).

Согласно материалам, молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также технологически сложных упаковочных решений.

Ежегодно в российской молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой необходимо 32,2 миллиона штук упаковок различного вида и состава. В частности, из общего объема упаковки 31 процент приходится на многослойный картон, 17 процентов — на PET бутылку, 25 процентов — на гибкую полимерную упаковку. Остальной объем занимают другие материалы — например, полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), бумага, пластик, фольга.

Для полного обеспечения рынка отечественной упаковкой и сокращения объемов импорта из Китая, указали аналитики союза, требуются регуляторные изменения: разработка отдельной стратегии локализации и установление прозрачных «правил игры» для индустрии, в том числе равных условий работы на рынке между отечественными игроками и импортом через пошлины, и другие инструменты тарифного и нетарифного регулирования.