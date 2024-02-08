Экономика

Подростков хотят отправить работать на заводы

Молодым людям в возрасте до 18 лет хотят упростить трудоустройство на предприятия. Особенности их работы в отдельных случаях сможет устанавливать правительство. Соответствующий законопроект отправил на заключение в кабмин глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

С началом специальной военной операции Трудовой кодекс дополнили положением, дающим кабмину право вводить особенности условий труда в отдельных организациях, их структурных подразделениях или на производственных объектах. Во время эпидемии, экономического кризиса или другой экстренной ситуации точечно могут быть установлены продленный рабочий день, работа в ночное время, в выходные и праздничные дни, особые правила предоставления отпусков, пишет «Парламентская газета».

При этом в статье ТК об особенностях регулирования труда не идет речи о привлечении к работе подростков. Депутат Госдумы Ярослав Нилов посчитал необходимым это исправить, расширив полномочия правительства на эту категорию. В отдельных организациях кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования, при условии прохождения молодыми людьми медицинского осмотра, обучения их правилам охраны труда и при наличии у подростков наставника на рабочем месте, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие документа позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних, а также снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, уверены разработчики. Инициативу планируют внести в Госдуму после получения заключения правительства.

Официально трудиться в России по большинству специальностей можно с 14 лет, младше — только юным актерам и певцам, за которых отвечают родители. В прошлом году приняли закон, упрощающий трудоустройство подростков: для заключения трудового договора с детьми от 14 лет больше не нужно получать согласие органов опеки, достаточно письменного разрешения одного из родителей. С 16 лет молодой человек может сам заключать трудовой договор с работодателем.

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Ежегодно службы занятости находят работу примерно для полумиллиона несовершеннолетних. За девять месяцев 2023 года трудоустроили 492 тысячи подростков, сообщали в Минтруде. При этом, по данным Росстата, число работников в возрасте моложе 35 лет за последние два года сократилось на 1,3 миллиона человек. Согласно прогнозу, в ближайшие пять лет на рынок будет выходить все меньше новых кадров, спрос на них будет расти.

На рекордный с 1996 года уровень дефицита кадров указали в Институте экономической политики имени Егора Гайдара. По данным их опроса, 53% представителей промышленных предприятий говорят, что кадровый голод ограничивает выпуск продукции, на 47% промышленных предприятий не хватает сотрудников.

Положительный опыт использования труда молодых в России есть, рассказал Ярослав Нилов. В прошлом году он посетил колледж в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Там во время учебы студентам дают возможность трудоустраиваться на предприятия и зарабатывать.

«Речь не идет о работе на рудниках или на вредных химических производствах — мы говорим о возможности более широкого использования труда молодых людей, получающих профильное образование, — объяснил парламентарий. — При этом, конечно, трудоустройство возможно только при самом желании подростка и если это не наносит вреда здоровью и основному учебному процессу».

Часто у работодателей есть психологический барьер при приеме на работу подростка — как бы не нарушить закон, добавил Ярослав Нилов. Именно поэтому очень важно четко зафиксировать в законодательстве правила трудоустройства и условия труда этой категории.

По данным кадровых агентств, в 2023 году только на платформе hh.ru было открыто больше 42 тысяч вакансий, в которых компании обозначили готовность взять на работу подростков от 14 лет. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Правда, большинство вакансий для школьников — неквалифицированные: 53% — курьер, 11% — промоутер, 6% — менеджер по продажам или по работе с клиентами, 5% — оператор кол-центра. Далее следуют продавец, официант, секретарь, грузчик, уборщик и упаковщик.

В России действует программа поддержки молодежной занятости до 2030 года. В перечне мероприятий — профориентация школьников начиная с шестого класса, упрощение найма подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечение занятости несовершеннолетних, не обучающихся и не работающих. Кабмин намерен создавать условия, при которых россияне еще до совершеннолетия могли бы определиться с профессией и получить профессиональный опыт.