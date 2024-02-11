Экономика

Россия нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья

Россия в 2023 году увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 4,3% по сравнению с предшествующим годом, до 43,1 миллиарда долларов, импорт снизила на 1,7%, до 35,1 миллиарда долларов, следует из информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Согласно данным службы, экспорт этой продукции в 2022 году составлял 41,3 миллиарда долларов, импорт - 35,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

В свою очередь экспорт кожевенного сырья, пушнины и изделий из них сократился на 37,2%, до 0,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 22,2%, до 1,2 миллиарда.

Поставки минеральных продуктов на экспорт снизились на 33,6%, до 260,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 5,1%, до 5,6 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года РФ экспортировала продукции АПК на 41,6 миллиарда долларов. В 2023 году Минсельхоз прогнозировал очередной исторический рекорд - свыше 45 миллиардов долларов.