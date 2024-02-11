Экономика

Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении

Инфляция в России на конец января составила 7,2% в годовом выражении, наметилось ее снижение, заявил президент РФ Владимир Путин.

«На конец января она (инфляция - ред.) составила 7,2% в годовом выражении. Конечно, мы знаем, что по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4%, то есть наметилось снижение инфляции. Здесь отмечу совместные действия правительства и Банка России», - сказал Путин на совещании по ситуации в экономике.

Он добавил, что при этом на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось и кредитование, что было прогнозируемым явлением, пишет РИА Новости.

«Так, за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%. Знаю, что коллеги внимательно отслеживают эти параметры. Конечно, поговорим сегодня и об этом», - сказал президент.