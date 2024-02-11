Экономика

В Минэкономразвития заявили об исторически низком уровне проверок бизнеса

Количество проведенных проверок бизнеса находится на исторически низком уровне - 353,4 тыс. в 2023 году, сообщил заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев в ходе форума по контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в рамках Недели российского бизнеса.

«Реформа контрольно-надзорной деятельности всегда была в фокусе внимания министерства. Многие постулаты, которые обсуждаются сейчас, были заложены еще 10-15 лет назад. Однако качественный системный прорыв мы наблюдаем с 2020 года, когда был принят новый закон и заложены основные параметры реформы. Реформа проводилась в условиях моратория на проверки для малого и крупного бизнеса, что привело к исторически низкому уровню проверок», - цитирует его ТАСС.

По данным Минэкономразвития, в 2019 году в общей сложности было 1,5 млн плановых и внеплановых проверок. Это на 76,8% выше, чем в 2023 году, за который было проведено 353,4 тыс. плановых и внеплановых проверок.

При этом, согласно приведенной статистике, всего за 2023 год было проведено 1,09 млн профилактических визитов. По количеству визитов лидерами стали МЧС России - 369,1 тыс., Роспотребнадзор - 178,7 тыс., Роструд - 157,5 тыс., Россельхознадзор - 77 тыс. и ФНС России - 67,3 тыс.

Недели российского бизнеса проходят по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).