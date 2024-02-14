Экономика

Центробанк хочет обязать банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

В Центробанке перешли к активной фазе работы над регулированием рассрочек. Текст законопроекта, скорее всего, будет готов в ближайший месяц, рассказал зампред Банка России Алексей Гузнов.

Рассрочка — это долг, который нужно учитывать при расчете предельной нагрузки граждан, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. По его словам, если банк не видит этой информации, то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать.

Поэтому данные о крупной рассрочке должны передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться при выдаче ссуд, подчеркнул Михаил Мамута. Он добавил: рассрочки бывают «платные» и «бесплатные». Первые по сути схожи с потребительскими займами. И регулирование должно быть таким же, чтобы у банков не было стимула перекладывать в «другую корзину» часть кредитного портфеля.

Принятие такого решения может означать, что и получить рассрочку россиянам станет гораздо сложнее, согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, у покупателя будут требовать подтверждение дохода, проверять его кредитную историю.

В то же время сейчас в сегменте рассрочек действительно низкая защищенность прав потребителей, отметил «Известиям» старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Зачастую такие продукты оформляются буквально в несколько кликов, и у клиента нет возможности осознать риски и принять верное решение.

Даже при бесплатной рассрочке человека всё равно следует информировать, чтобы он понимал свои возможные риски и оценивал нагрузку, считает зампред ЦБ Алексей Гузнов.