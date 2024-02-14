Эквадорские экспортеры бананов не смогут заместить российский рынок, сообщил президент ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE) Хосе Антонио Идальго.
«Российский рынок для эквадорского банана важен и незаменим. Он составляет 22% всех поставок за 2023 год», - сказал он.
В неделю в Россию отправляется в среднем 1,4 миллиона коробок бананов из Эквадора, пишет РИА Новости.
Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар отметил, что это затронуло почти 30% поставок бананов из Эквадора в Россию.
По словам Идальго, муха-горбатка не связана ни с одним этапом выращивания бананов и не является сельскохозяйственным вредителем. Кроме того, после решения Россельхознадзора фермеры и экспортеры бананов были уведомлены о необходимости выполнения плана действий, который включает усиление мониторинга на производственных площадках и упаковочных предприятиях, комплексную борьбу с вредителями.
Идальго отмечает, что Россия может проверить строгое выполнение всех протоколов при упаковке и отправке бананов с предприятий, попавших под ограничения.
Глава ассоциации выразил надежду, что как только ситуация разрешится, поставки с пяти предприятий возобновятся.
«Как только ситуация прояснится и Эквадор продемонстрирует, что выполняет все протоколы производства и поставки в Россию, я уверен, что поставки продолжатся с возможностью увеличения в 2024 году», - сказал Идальго.