Экономика

Портфель средств физлиц Сбера увеличился на рекордные 4,2 трлн рублей

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Общая доля Сбера в пассивах физлиц всегда остается на стабильном уровне, а в последние 10 лет остается в диапазоне 43,7% - 45,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Сбера».

В 2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств - портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн рублей, количество клиентов со срочными счетами выросло на 1 млн человек, новым продуктом «Накопительный счет» за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 млн клиентов.

Кроме того, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%.