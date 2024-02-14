ФНС России возобновляет проект «Общественное питание»

ФНС России возобновляет проведение отраслевого проекта «Общественное питание», направленного на обеспечение повсеместного применения контрольно-кассовой техники и выдачу кассовых чеков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
одной целью проекта является побуждение предпринимателей к легализации трудовых отношений, выплате заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты труда и оплате налогов и страховых взносов с заработной платы в полном объеме.
Реализация проекта позволит, в конечном итоге, увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса в данной отрасли.
Привлечение гражданского контроля позволит проводить мероприятия только в отношении недобросовестных бизнесменов, а наличие кассового чека даст возможность покупателям в случае конфликта отстоять свои права.
Отметим, бесплатное мобильное приложение «Проверка чеков ФНС России» позволяет не только осуществлять функции гражданского контроля, но и вести учет своих расходов (отслеживая траты на покупки), сохранять отсканированные чеки. Также через него удобно прикреплять чеки к декларации при заявлении налогового вычета.
Напомним, за нарушение законодательства (ст. 14.5 КоАП) о применении контрольно-кассовой техники предусмотрены штрафы: