Экономика

Для оформления самозапрета на кредиты потребуется ИНН

Россиянам хотят разрешить устанавливать самозапрет на заключение с ними договоров потребительского займа. Банк в этом случае не сможет выдавать им кредиты, в том числе когда от имени клиента действуют мошенники. Самозапрет можно оформить в МФЦ или через «Госуслуги», при этом следует указать ИНН. Такая поправка поступила к законопроекту, рекомендованному комитетом Госдумы по финрынку к принятию во втором чтении. А к первому чтению депутаты одобрили законопроект, позволяющий Центральному банку ограничивать долю ипотечных займов. Это сократит закредитованность граждан.

Ежегодно в России растет объем денежных переводов без согласия клиента. В 2022 году он составил 14 миллиардов рублей. За шесть месяцев прошлого года — 8,1 миллиарда рублей. Мошенники узнают номера банковских карт, паспортные данные россиян и крадут деньги или оформляют на имя законопослушных граждан кредиты, которые людям потом приходится выплачивать. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, к депутатам часто обращаются избиратели, у которых взломали банковские счета. Также случаются ситуации, когда берут кредит на имя родственника или пользуются его банковскими картами.

Чтобы защитить россиян, группа депутатов Госдумы во главе с Анатолием Аксаковым разработала изменения в законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите». «Законопроект устанавливает возможность самозапрета на проведение определенных банковских операций по своему счету, в том числе на оформление кредитов», — пояснил Анатолий Аксаков. При наличии такого запрета банк не вправе оформлять займы на имя данного клиента. Если все же, попавшись на удочку мошенников, кредит выдали, это уже головная боль финансовой организации, клиента она никоим образом не касается.

Чтобы установить самозапрет, достаточно будет подать заявление через МФЦ или «Госуслуги». Ко второму чтению документа поступила поправка, уточняющая перечень сведений, которые следует при этом указать. Нужно будет предоставить не СНИЛС, как предусматривалось в первоначальной версии законопроекта, а ИНН, сообщил «Парламентской газете» автор поправки Анатолий Аксаков. «В ходе рассмотрения выяснилось, что СНИЛСа у многих граждан нет, что могло затруднить использование канала самозапрета. А ИНН уже имеют десятки миллионов людей», — отметил депутат. Также при подаче заявления следует указать паспортные данные.

Самозапрет разрешат отозвать в любой момент — также через «Госуслуги» или МФЦ. Но кредит получится оформить только через три дня после этого.

На снижение закредитованности населения направлен еще один законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов и рекомендованный на заседании комитета по финрынку 13 февраля к принятию в первом чтении.

По словам директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, с 1 января 2022 года Банк России получил право устанавливать макропруденциальные лимиты по обычным кредитам. В первом квартале 2023 года он запретил выдавать потребительские кредиты заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80 процентов. Это позволяет ограничить кредитование людей, у которых большая часть дохода идет на погашение обязательств перед банками.

Эта система снизила количество рискованных займов, но она пока не касается ипотечного кредитования, где вырос риск закредитованности. Чтобы решить проблему, парламентарии предложили наделить Банк России полномочиями ограничения рискованных кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест. Как подчеркнула Елизавета Данилова, в других странах такие ограничения активно используются в ипотечном кредитовании. Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 15 февраля.