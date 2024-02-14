Экономика

Бизнес заявил о крупных потерях при продаже валютной выручки

Введение обязательной продажи валютной выручки заставило компании перестраивать бизнес процессы и менять планы. До этого экспортеры оставляли на своих счетах выручку в иностранной валюте и распоряжались ими за рубежом. Теперь же предприниматели должны продавать ее в РФ, теряя часть денег при переводах. На высокие комиссии при трансграничных операциях жалуются все больше участников рынка. Об этом сообщил председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

В «Опоре России» также фиксируют эту проблему. По словам вице-президента организации Николая Дунаева, комиссии сейчас достигают 6%, пишут «Известия».

Кроме того, многие банки увеличили сбор за валютный контроль — он может доходить до 70–120 тысяч рублей за платеж, поделился источник в финсекторе.

«Финансовые организации назначают разные комиссии в зависимости от своей политики. Сегодня минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет», — рассказал председатель комиссии по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общественного совета при Минэкономразвития России Алексей Шарифуллин.

Банки устанавливают высокие комиссии, поскольку растут издержки при переводах в валютах недружественных стран, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, возникшие за последние два года трудности и отражаются на стоимости переводов — а это, в свою очередь, влияет на цены товаров.