Экономика

Доходы бюджета Пскова на 2024 год выросли более чем на 100 млн рублей

Доходы и расходы бюджета города Пскова на 2024 год увеличены на сумму 104,6 млн рублей. Соответствующие поправки депутаты Псковской городской Думы согласовали на очередной 19-й сессии 16 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты внесли изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Деньги предусмотрены, в частности, на строительство школы на улице Киселева, на приобретение гирлянд, световых шаров и других украшений для проведения новогодних праздников, на спортивные мероприятия для молодежи городским молодежным центром, на парк 300-летия прокуратуры и на другие цели.

На сессии присутствовали 22 депутата из 25, изменения в бюджет они поддержали единогласно.