Экономика

Приставы взыщут с россиян 3,3 трлн рублей в пользу банков

С россиян в пользу банков собираются взыскать 3,2 трлн рублей, или на 200 млрд больше, чем в 2022-м. Такие данные приведены в статистике ФССП.

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию со злостных неплательщиков долгов в пользу банков, заявили «Известиям» в ФССП. Это на 4,5 млн больше, чем в предыдущем году. В службе пояснили, что число дел не равно количеству должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства. У одного человека принудительное взыскание могут открыть сразу по нескольким займам.

По состоянию на начало 2024 года больше всего неплательщиков по кредитам оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, а также Московской и Челябинской областях, уточнили в службе.

В 2023-м показатели по количеству исполнительных производств, а также объему подлежащих взысканию долгов, оказались наибольшими за всё время ведения статистики ФССП, показал анализ.

Говоря о причинах роста неплательщиков по кредитам, в ФССП сказали, что не анализируют тенденции на рынке взыскания. Ранее в ноябре 2023-го в службе «Известиям» заявили, что принудительное погашение займов затрудняет низкая платежеспособность граждан с задолженностью по налогам, оплате услуг ЖКХ и в целом их закредитованность.

По мнению экспертов, рост неплатежей по кредитам связан с высокой долговой нагрузкой населения, по-прежнему сложной экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией.

Согласно актуальным данным ЦБ, на начало этого года общий объем кредитной задолженности россиян перед банками достиг 33,7 трлн рублей против 27,4 трлн в 2022-м. Из них в просрочке оказались 1,2 трлн рублей.