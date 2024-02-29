Экономика

Доля МСП в экономике может вырасти до 25% к 2030 году

Благодаря объявленным в послании мерам поддержки и стимулирования малый и средний бизнес будет активно развиваться, заявил глава «Опоры России» Александр Калинин. По его прогнозам, вклад МСП в экономику к 2030 году вполне может достичь 25% против 21% на 2022-й, спрогнозировал руководитель бизнес-объединения. Александр Калинин добавил, что важно не только количественное, но и качественное развитие МСП.

29 февраля Владимир Путин, в частности, поручил разработать механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для растущего бизнеса, ввести амнистию для тех, кто раньше дробил фирмы, а также — внедрить риск-ориентированный подход к проверкам и дать возможность компаниям взять «кредитные каникулы» раз в пять лет.

«Уже говорил, что не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению — к другим способам так называемой оптимизации фискальной нагрузки», — подчеркнул глава государства.

В ТПП уверены, что обеление предпринимателей обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет. При этом важно резко не повышать нагрузку и зафиксировать действующие нормы Налогового кодекса на пять лет, считает глава бизнес-объединения Сергей Катырин. Сейчас, по его словам, те или иные поправки в НК вносятся в среднем раз в 13 дней, пишут «Известия».