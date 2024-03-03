Экономика

Налоговые поступления в консолидированный бюджет превысили 36 трлн рублей

Налоговые сборы в консолидированный бюджет РФ (свод бюджетов всех уровней — от федерального до местных) в 2023 году выросли относительно 2022-го на 7,7%, до 36,2 трлн рублей, подсчитала FinExpertiza. Это немногим выше инфляции, которая по итогам прошлого года была 7,42%.

Рост поступлений замедлился по сравнению с первым годом санкций в два раза, сказано в исследовании. В 2022-м они увеличились почти на 18% (до 33,6 трлн рублей), а в 2021-м — на 36%. Однако в пандемийном 2020-м показатель падал на 7,6%.

Главная причина снижения темпа роста налоговых поступлений — падение цен на нефть и газ на мировом рынке с одновременным сокращением объема экспорта, пояснил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

«Сокращение сырьевых сборов компенсировалось ростом поступлений налога на прибыль, НДФЛ и НДС. Этому способствовали рост деловой активности, прежде всего в промышленности, а также высокий потребительский спрос», — заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова «Известиям».

Казна уже адаптировалась к упавшим ценам и объемам экспорта энергоносителей, полагает Виктор Мачехин.

По итогам 2024 году ФНС прогнозирует поступления в консолидированный бюджет не ниже уровня прошлого года.