Экономика

Производство мясных консервов в Псковской области нарастили на 17%

12,6 млн условных банок мясных (мясосодержащих) консервов произвели в Псковской области за январь-декабрь 2023 года, что на 17,2% больше, чем за январь-декабрь 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Ранее сообщалось, что в сельскохозяйственных организациях Псковской области в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 47,1% (в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года снизилось на 11,3%).

В январе 2024 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось уменьшение удельного веса производства крупного рогатого скота и птицы на убой и увеличение удельного веса производства свиней на убой по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.