Экономика

Банки и микрофинансовые организации начали включать прогноз банкротства в оценку риска заемщика

Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%. По мнению экспертов, это станет следствием изменения в системе оценки рисков (скоринга) заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации (МФО) начали включать прогноз вероятности банкротства, рассказали представители БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций.

Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, нововведение понадобилось в связи с распространением процедуры банкротства физлиц. Особенно после того, как в 2020 году появилась упрощенная внесудебная процедура, которая, в свою очередь, подверглась изменению в ноябре 2023-го.

Например, теперь гражданин сможет попросить признать его банкротом вне суда, если общий размер долга не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей (ранее 50 тыс. и 500 тыс. соответственно). Также расширился перечень случаев, когда гражданин вправе воспользоваться внесудебным банкротством, а еще к этому механизму подключили, например, пенсионеров.

Во второй половине 2023 года были реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Многие банки и МФО уже внедрили новый прогноз в свои кредитные конвейеры, ряд — активно тестирует, сообщил эксперт.

Внедрение новой оценки в скоринг отразится на количестве одобряемых заявок. Как прогнозирует директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, уровень одобрения по заявкам клиентов с высоким риском скорого перехода в статус банкрота может быть ниже на 15–25%, чем по клиентам с низким риском, пишут «Известия».

«На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20–30%», — предположила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.