Экономика

Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «новым налогом»

Люди ревностно относятся к сумме налоговых платежей, стремясь не заплатить лишнего. Мошенники активно на этом спекулируют, и недавно изобрели новую схему обмана, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Она работает так: от имени крупного банка из первой десятки аферисты рассылают по электронной почте предупреждения о том, что со счетов вскоре спишут новый налог - от десятков до сотен тысяч рублей. В письмах используют поддельные сайт, логотип и реквизиты банков.

«В тексте пишут, что если срочно не зайти в личный кабинет банка и не подписать заявление об отказе от платежа, с вас ежемесячно будут списывать в бюджет огромные суммы. Это, разумеется, фейк, который создает цейтнот и панику», - пояснил юрист агентству «Прайм».

И тут «банк» заявляет: он уже позаботился о клиенте и предлагает легкий способ избежать ненужных трат. Для этого нужно просто перейти по ссылке из письма. При переходе открывается поддельный сайт «банка», где ничего не подозревающему клиенту и без пяти минут жертве обмана необходимо указать номер телефона и прочие данные для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога».

«Дальше все просто: обманщики видят этот номер, вводят его на настоящем сайте банка и получают доступ к личному кабинету. Ну а затем полный простор для "обезжиривания" жертвы - переводы, кредиты и т.д», - рассказывает юрист.

Чтобы не стать жертвой, необходимо помнить: любые налоговые вопросы следует выяснять только в ФНС, на сайте налоговой или в личном кабинете налогоплательщика.

«Банки не могут избавить человека от налоговой обязанности, а к любому письму, которое содержит предложение перейти по ссылке или ввести личные данные, необходимо относиться не просто критически и с подозрением, а как к прямому посягательству на ваши денежные средства», - подытожил эксперт.