Экономика

Ещё три особые экономические зоны появятся в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании трех новых особых экономических зон — в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, — а также о расширении двух действующих ОЭЗ (в Калужской и Липецкой областях). Об этом сообщается 9 марта на сайте правительства РФ.

В Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии появится новая ОЭЗ «Система». Ее резидентами станут не менее шести компаний, специализирующихся на выпуске строительных материалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической продукции, а также на машиностроении. Суммарный объем инвестиций составит более 33,3 млрд рублей. Будет создано 775 новых рабочих мест, пишут «Известия».

ОЭЗ «Ростовская» создана в Новочеркасске, там будут работать восемь компаний. Они привлекут 8,6 млрд рублей инвестиций и создадут не менее 790 новых рабочих мест. Будет построен комплекс по сжижению природного газа, завод, где будет изготавливаться оборудование для очистных сооружений, химический завод, выпускающий синтетические смолы и защитно-декоративные материалы.

Особая экономическая зона «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Ее предприятия займутся производством полиэтиленовых труб, обработкой листового металла, созданием отечественных канатных дорог. Кроме того, планируется наладить изготовление сухих строительных смесей, запустить производство бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли.

Помимо этого, границы действующей ОЭЗ в Калужской области расширят за счет площадок в Бабынинском муниципальном районе. Там откроют три фармацевтических производства. Общий объем инвестиций составит около 17,2 млрд рублей. Открытие предприятий позволит создать более 2 тысяч рабочих мест.

ОЭЗ «Липецк» тоже будет расширена благодаря включению новой территории. На площадке бывшего тракторного завода создадут производство сельскохозяйственных машин и прицепов.

В особой экономической зоне резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендной платы.