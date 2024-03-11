Экономика

Уровень безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет

Показатель безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет, среднегодовая численность занятых составляет 73,6 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам на площадке Международной выставки-форума «Россия».

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. За последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица. Среднегодовая численность занятых у нас составила 73,6 млн человек», - сказала она.

Голикова напомнила, что рост реальной заработной платы за последние шесть лет составил более чем 30%, пишет ТАСС.

«А за последний, 2023 год по сравнению с 2022 годом - на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят, мы должны на них отреагировать», - уточнила она.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов.