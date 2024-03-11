Цены на видеоигры в России могут подскочить на 20%

В России увеличится стоимость цифровых версий видеоигр. Это напрямую связано с корректировкой в популярном у отечественных пользователей консолей турецком регионе, где геймеры, ритейлеры и посредники покупали новинки.
По словам источника в одном из крупных ритейлеров, изменение стоимости коснется в первую очередь цифровых копий, который продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран, пишут «Известия».
«Сейчас многие геймеры не ждут поставок игр на дисках, а предпочитают покупать цифровую копию, которая позволяет запустить продукт сразу после его выхода. Такие версии стоят в среднем на четверть дороже, чем версии на носителях», — подчеркнул он.
В мае выходит популярный гоночный симулятор F1 24, в Турции его цена по предзаказу — более 3 тысяч лир (около 10 тысяч рублей), значит в российской рознице цифровая версия будет порядка 15-17 тысяч), отмечает источник в другом ритейлере.
В пресс-службе Ozon рассказали, что в турецком регионе это уже не первая волна подорожания. Укрепление доллара по отношению к лире продолжается непрерывно. Из-за этого издатели вынуждены повышать стоимость игр в Турции, так уже было в июле, октябре, ноябре и январе, добавил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.