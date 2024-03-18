Экономика

Великолукский кабельный завод наращивает объёмы экспорта

Великолукский кабельный завод увеличивает поставки кабельно-проводниковой продукции за рубеж. О сотрудничестве предприятия с иностранными партнёрами и участии в международных выставках Псковской Ленте Новостей рассказал генеральный директор ООО «ВЛКЗ» Юрий Власюк.

По его словам, компания сориентировались на экспорт в 2022 году. В настоящее время основным партнером является Республика Беларусь. Также ВЛКЗ начал поставлять продукцию в Казахстан.

«Благодаря центру поддержки экспорта Псковской области, у нас большое количество бизнес-миссий и выставок. Недавно ездили в Таджикистан для налаживания сотрудничества. Также ВЛКЗ принимал участие в большой международной выставке UzBuild - 25, где велись переговоры по поставке на новый автомобильный завод КIA в Узбекистане. Мы предоставили по их запросу образцы кабельно-проводниковой продукции для автомобильного транспорта. Процесс переговоров продолжается, и, возможно, в самое ближайшее время мы начнём осуществлять поставку в Узбекистан», - отметил Юрий Власюк.

С 19 по 22 марта Великолукский кабельный завод будет принимать участие в большой международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для её производства Cabex - 2024, которая пройдет в Москве. Также в планах ещё одна-две выставки в постсоветском пространстве.

Компания намерена наращивать ассортимент, создавать новые виды продукции, ничем не отличающейся от иностранных аналогов, и стать эксклюзивным поставщиком кабельно-проводниковой продукции высочайшего качества на территории РФ.