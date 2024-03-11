Экономика

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за два месяца 2024 года выросла на 4,7%

Чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - февраль 2024 года составила 235,5 млрд рублей, что на 4,7% выше результатов за аналогичный период в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

В феврале чистая прибыль составила 120,4 млрд рублей (+4,8%). Розничный кредитный портфель вырос за месяц на 0,8% и на 1,4% с начала года (без учета секьюритизации), достигнув 15,7 трлн рублей. При этом портфель жилищных кредитов вырос на 0,4% за месяц (без учета секьюритизации), а с начала года - на 0,8% (без учета секьюритизации), до 10,2 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель Сбера увеличился в феврале на 0,3%, до 23,1 трлн рублей. Однако в общей сложности за два первых месяца 2024 года портфель показал снижение на 0,7% (-1% без учета валютной переоценки), пишет ТАСС.

Средства физических лиц на фоне высоких процентных ставок по срочным вкладам увеличились за февраль на 2,7% и достигли 22,8 трлн рублей. Средства юридических лиц составили 11,5 трлн рублей, показав рост за февраль на 1,6%.

Чистый процентный доход вырос за два месяца на 22,1% (в годовом сравнении), до 410,8 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 8,3%, до 55,9 млрд рублей, в основном за счет роста доходов от транзакционных операций.

Расходы на резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь - февраль 2024 года составили 149,6 млрд рублей.