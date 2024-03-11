Великолукский кабельный завод активно участвует в программах Центра поддержки экспорта

Великолукский кабельный завод активно участвует в программах и мероприятиях Центра поддержки экспорта Псковской области. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Власюк сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Юрий Власюк отметил, что у Центра есть много механизмов для предпринимателей разного уровня.
«Нам приятно с ними работать, и их поддержку мы чувствуем. На уровне федерации существует большое количество программ по импортозамещению. Всем советую использовать эти механизмы, и начинать с уровня субъекта, а потом переходить дальше», - заключил он.
Великолукский кабельный завод — это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошёл глубокую модернизацию. Сегодня производство завода имеет полный цикл: от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция производится на современном оборудовании ведущих мировых компаний: Rosendahl, Niehoff, Southwire, SETIC, SKODA, ITAL, Pan-Pioneer.