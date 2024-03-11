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Экономика

Великолукский кабельный завод активно участвует в программах Центра поддержки экспорта

12.03.2024 14:10|ПсковКомментариев: 0

Великолукский кабельный завод активно участвует в программах и мероприятиях Центра поддержки экспорта Псковской области. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Власюк сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Очень большую поддержку нам оказывает Центр поддержки экспорта Псковской области. За прошлый год было большое количество посещений Индии, где представляли продукцию, было обучение в Сколково по группе экспортеров 2.0, было посещение выставки в Баку. На выставках находим много контактов, нельзя сказать, что все "стрельнули" и удалось заключить экспортный контракт, но мы в диалоге», - рассказал он.

Юрий Власюк отметил, что у Центра есть много механизмов для предпринимателей разного уровня.

«Нам приятно с ними работать, и их поддержку мы чувствуем. На уровне федерации существует большое количество программ по импортозамещению. Всем советую использовать эти механизмы, и начинать с уровня субъекта, а потом переходить дальше», - заключил он.

Великолукский кабельный завод — это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошёл глубокую модернизацию. Сегодня производство завода имеет полный цикл: от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция производится на современном оборудовании ведущих мировых компаний: Rosendahl, Niehoff, Southwire, SETIC, SKODA, ITAL, Pan-Pioneer.

Теги: #великие луки #импортозамещение #завод
Источник: Псковская Лента Новостей
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