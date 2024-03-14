Экономика

Денежная база в РФ выросла с 1 по 7 марта почти на 90 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта составил 18 064,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 1 марта денежная база в России равнялась 17 975,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,5%, или на 89,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.