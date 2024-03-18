Экономика

Россияне начали активно возвращать деньги в банки

Россияне начали активно возвращать деньги в банки. В январе 2024 года объем наличных в обращении с учетом средств в кассах кредитных организаций снизился на 570 млрд рублей, до 17,75 трлн. Это стало наиболее значительным падением с марта 2022-го, следует из статистики Центробанка (ЦБ РФ).

Как правило, в январе объем наличных в обращении сезонно сокращается, сообщили в пресс-службе Банка России. Однако в январе 2024-го приток наличных в кредитные организации действительно был намного выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы, подчеркнули в регуляторе.

Там пояснили: во многом это связано с привлекательными ставками по вкладам на фоне роста ключевой. В декабре прошлого года ЦБ повысил ее до 16%, а в феврале нынешнего сохранил на прежнем уровне, пишут «Известия».

Сейчас для населения становится более разумным хранить средства в банках, а не в наличной форме, отметил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. По его словам, средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках в январе-феврале находилась на уровне 14,8%.

В марте 2022-го была схожая ситуация. Тогда на фоне начала СВО граждане стали в феврале забирать наличные деньги из банков. Однако уже в марте 2022-го объем наличности в обращении (с учетом средств в кассах кредитных организаций) уменьшился на 1 трлн рублей после повышения ключевой до 20%.

Кроме того, сейчас россияне также стали больше доверять банковской системе в целом, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.