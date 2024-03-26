Экономика

Майнинг могут признать отраслью промышленности

Добычу криптовалют планируют признать экономической деятельностью и установить для таких предприятий промышленный код ОКВЭД. Эту возможность сейчас обсуждают власти.

В Минэкономразвития поддерживают необходимость внести изменения в ОКВЭД 2 и общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), чтобы выделить майнинг, в ведомстве. Там добавили, что инициатором предложения было Минэнерго.

Недавно прошел ряд межведомственных совещаний по вопросу майнинга, рассказал первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

«До прошлой недели Минцифры почти не участвовало в обсуждении, но сейчас ведомство заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца», — сообщил депутат.

Уже в весеннюю сессию в Госдуме могут одобрить законопроект, который регламентирует выпуск и обращение криптовалют, сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.