Экономика

Годовой рост цен на фарш замедлился в Псковской области

Годовой рост цен на фарш замедлился в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка, это стало следствием реализации в регионе крупного инвестиционного проекта по производству и переработке мясного сырья.

Фото: valeria_aksakova / freepik.com

«Реализация в регионе крупного инвестиционного проекта по производству и переработке мясного сырья повлияла на расширение предложения мясной продукции. Как результат, годовой рост цен на фарш замедлился, вареная колбаса подешевела в годовом выражении после роста цен на нее в предыдущем месяце», - рассказали в отделении банка.

Эксперты напомнили, что с 1 января 2024 года правительство Российской Федерации отменило таможенные пошлины на ввоз яиц и замороженного куриного мяса. Благодаря этим мерам по насыщению внутреннего рынка продукцией птицеводства годовой рост цен на куриное мясо и яйца замедлился.

Помимо этого, производство тепличных овощей в целом по стране увеличилось. Кроме того, крупный региональный производитель начал сбор огурцов в этом году раньше, чем в предыдущем. В результате предложение огурцов и помидоров выросло, и они стали дорожать медленнее в годовом выражении. Увеличились объемы импортных поставок апельсинов, поэтому рост цен на них замедлился. При этом цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью, заметили специалисты.

В целом в феврале цены на продовольствие выросли в годовом выражении на 7,86%, в предыдущем месяце – на 8,92%.