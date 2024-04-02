Экономика

ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей

ФАС России в ряде регионов страны вышла на проверки торговых сетей «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и прочих, сообщается на сайте антимонопольной службы.

Проверки проводятся на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара. В том числе проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации и т.д.

Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба незамедлительно примет меры реагирования.

ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.

Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы Генпрокуратурой в соответствии с постановлением правительства РФ №336.